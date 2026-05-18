Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, bu yıl ortaklarına kâr payı dağıtmayacak.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Şirketin gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulunun kâr dağıtılmamasına yönelik sunduğu öneri ortaklar tarafından kabul edildi.

Açıklamada, kâr dağıtımı yapılmamasının gerekçesi olarak yasal kayıtlarda ve TFRS tablolarında dağıtılabilir net dönem kârının oluşmaması gösterildi.

MMCAS hisseleri günü yüzde 1,62’lik yükselişle 69,1 TL’den kapattı. Hisseler haftalık bazda yüzde 17,74, aylık bazda yüzde 17,44 değer kaybetti.

