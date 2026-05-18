Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ortakların bilgisine sunuldu.

İKİ EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Mopaş, 2025 yılı net dönem kârından yatırımcılarına iki eşit taksit halinde nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Şirket, hisse başına brüt 0,5494504 TL, stopaj kesintisi sonrasında ise net 0,04670328 TL nakit kâr payı dağıtacak. Gerçekleşecek bu ödemeyle birlikte MOPAS hisselerinin güncel borsa fiyatına göre temettü verimi %1,35 olarak kayıtlara geçti.

TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ

Mopaş ortaklarının hesaplarına nakit olarak geçecek temettülerin hak kullanım ve ödeme takvimi ise şu şekilde açıklandı:

Taksit Ödeme Tarihi: 31 Temmuz 2026 Taksit Ödeme Tarihi: 25 Eylül 2026

