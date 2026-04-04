Rusya’da ikamet edenler, yurt dışında açtıkları kripto cüzdanları Federal Vergi Servisi’ne bildirmek zorunda kalacak. Yurt dışındaki cüzdanların açılış ve kapanışları bir ay içinde bildirilmezse yaptırım uygulanacak.

Yurt dışında kripto satın alan Rus vatandaşları bu işlemleri yalnızca yabancı fiat hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve tüm hareketleri vergi makamlarına raporlamak zorunda kalacak. Düzenlemenin sermaye çıkışını önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

KİMLİK ZORUNLULUĞU VE YATIRIM SINIRI

Tüm kripto hesaplarının gerçek kimlikle ilişkilendirilmesi zorunlu hale geliyor.

Niteliksiz yatırımcılar yılda yalnızca 300.000 ruble değerinde kripto satın alabilecek; gizlilik odaklı kripto paralar ise tamamen yasaklanıyor.

TEMMUZ 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yasa çerçevesinin 1 Temmuz 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor.

Yasadışı kripto aracılık faaliyetleri ise 2027’den itibaren yasadışı bankacılıkla eşdeğer cezalara tabi tutulacak.

PİYASADA “DEMİR PERDE” KAYGISI

Birçok büyük uluslararası kripto borsası Ukrayna işgalinin ardından Rusya’yı zaten terk etmişti.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin kripto piyasasına fiilen demir perde indirdiği görüşünde.