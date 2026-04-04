Haftalık bazda performanslar incelendiğinde, gümüşün altına kıyasla daha dirençli ve hızlı bir toparlanma sergilediği görülüyor.

Gümüşün ons fiyatı haftalık bazda yüzde 7,27 oranında bir sıçrama yaparken, gram gümüş fiyatı yüzde 7,87 artışla 104,74 TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Forinvest

ALTIN GERİDEN TAKİP EDİYOR

Altın cephesinde de toparlanma emareleri olsa da gümüşün hızına yetişemedi. Ons altın haftalık yüzde 6,73 değer kazanırken, Gram altın yüzde 7,35 artışla 6.706 TL seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Forinvest

Aylık bazda bakıldığında her iki metal de hâlâ negatif bölgede (altın yüzde -12, gümüş yüzde -18) kalsa da bu haftaki ivme "dipten dönüş" sinyali olarak yorumlanıyor.

UZMANLARIN BEKLENTİSİ NE?

Piyasa analistleri, özellikle gümüşteki bu atakla birlikte altın/gümüş rasyosunun son 15 yılın en dar bandına yaklaştığına dikkat çekiyor. Uzman görüşlerine göre:

• Gümüşte Sanayi Desteği: 2025 yılındaki yüzde 130’luk devasa yükselişin ardından gelen düzeltme süreci tamamlanmak üzere olabilir. Uzmanlar, endüstriyel talebin artmasıyla gümüşün 2026 yılı içinde 90-100 dolar bandını hedefleyebileceğini öngörüyor.

• Altında Güvenli Liman Etkisi: Ons altının 4.677 dolar seviyesinde tutunması, merkez bankalarının alım iştahının devam ettiğini gösteriyor. Yıl sonu için dev bankaların (J.P. Morgan, Goldman Sachs) tahminleri 5.000 dolar seviyesinde yoğunlaşıyor.

• Kritik Eşikler: Yatırımcılar için gram altında 6.800 TL, gram gümüşte ise 110 TL seviyeleri psikolojik direnç noktaları olarak takip ediliyor.

Özetle; bu haftanın galibi, sergilediği yüzde 7,87’lik performansla Gümüş oldu. Ancak her iki metal de yıllık bazda (altın yüzde 75, gümüş yüzde 152) yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.