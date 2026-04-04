Piyasalarda jeopolitik rüzgarların sert estiği bir hafta sonuna girilirken, altın fiyatları küresel belirsizliklerden beslenmeye devam ediyor. ABD’nin İran politikasına yönelik çelişkili sinyaller, güvenli liman arayışını zirveye taşıdı. İşte 4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada altın fiyatlarındaki son durum…

Hafta boyunca Trump yönetiminden gelen İran odaklı açıklamalar, küresel risk iştahını baskılayarak yatırımcıyı yeniden değerli metallere yöneltti.

Uzmanlar, savaş söylemlerindeki belirsizliğin ons altını tarihi seviyelerde tuttuğuna dikkat çekiyor.

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında güncel rakamlar (4 Nisan 2026), Görsel 1

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altının 4.676 dolar seviyesindeki güçlü duruşu, iç piyasada gram altını 6.700 TL barajının üzerinde tutuyor.

Analistler, hafta sonu piyasalar kapalı olsa da küresel haber akışının pazartesi açılışı için belirleyici olacağını vurguluyor.

Yatırımcılar için gözler Orta Doğu’dan gelecek yeni açıklamalarda. Olası bir yumuşama fiyatlarda kar satışlarını beraberinde getirebilirken, gerilimin tırmanması yeni rekorların kapısını aralayabilir.

4 Nisan Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.648,30 6.649,39 % -0.82 04:27
Ons Altın / TL 206.244,11 206.351,30 % -1 04:42
Ons Altın / USD 4.625,22 4.625,85 % -1.1 04:42
Çeyrek Altın 10.637,28 10.871,75 % -0.82 04:27
Yarım Altın 21.208,07 21.743,50 % -0.82 04:27
Ziynet Altın 42.549,11 43.354,02 % -0.82 04:27
Cumhuriyet Altını 45.185,00 45.867,00 % 0.02 13:03
