Hafta boyunca Trump yönetiminden gelen İran odaklı açıklamalar, küresel risk iştahını baskılayarak yatırımcıyı yeniden değerli metallere yöneltti.

Uzmanlar, savaş söylemlerindeki belirsizliğin ons altını tarihi seviyelerde tuttuğuna dikkat çekiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altının 4.676 dolar seviyesindeki güçlü duruşu, iç piyasada gram altını 6.700 TL barajının üzerinde tutuyor.

Analistler, hafta sonu piyasalar kapalı olsa da küresel haber akışının pazartesi açılışı için belirleyici olacağını vurguluyor.

Yatırımcılar için gözler Orta Doğu’dan gelecek yeni açıklamalarda. Olası bir yumuşama fiyatlarda kar satışlarını beraberinde getirebilirken, gerilimin tırmanması yeni rekorların kapısını aralayabilir.

4 Nisan Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle: