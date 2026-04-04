Haftalık bazda SASA paylarında gerçekleşen işlemlere bakıldığında, ilk 5 alıcı kurumun toplamda yaklaşık 196,6 milyon lot topladığı görülürken, ilk 5 satıcının 266,2 milyon lot çıkış yaptığı gözlendi.

Bu durum, haftayı -69,6 milyon lotluk net bir satıcılı seyirle kapattığını gösteriyor.

Haftanın "toplayıcısı" açık ara farkla HSBC oldu. Kurum, yüzde 24,63’lük pay ve 74,2 milyon lot net alımla tahtayı domine etti.

Onu takip eden kurumlar ise şöyle sıralandı:

• AK Yatırım: 31,8 milyon lot (yüzde 10,58)

• TEB Yatırım: 31,6 milyon lot (yüzde 10,50)

• Yatırım Finansman: 30,1 milyon lot (yüzde 10,01)

PUSULA VE DENİZ YATIRIM SATIŞTA

Satış tarafında ise Pusula ve Deniz Yatırım’ın yoğun baskısı hissedildi. Özellikle Pusula Yatırım, tek başına 103,7 milyon lot satış yaparak toplam satışların yüzde 34,42’sini gerçekleştirdi.

• Pusula: 103,7 milyon lot (yüzde 34,42)

• Deniz: 73,6 milyon lot (yüzde 24,44)

• Bank of America: 55,7 milyon lot (yüzde 18,51)

MALİYETLER NE DURUMDA?

Haftalık alımların maliyet ortalaması 2,38 - 2,46 bandında yoğunlaşırken, satışların maliyetinin de benzer seviyelerde (2,37 - 2,42) gerçekleşmesi, tahtada fiyatın belirli bir dengede tutulmaya çalışıldığını ancak satıcı iştahının bir adım önde olduğunu gösterdi.

Özetle; SASA, endeksin yükseldiği haftada aracı kurum bazında ciddi bir "el değişimi" yaşadı.

HSBC’nin güçlü alımlarına rağmen Pusula ve Deniz Yatırım’ın öncülüğündeki satış baskısı haftalık net dengenin eksiye düşmesine neden oldu.

Önümüzdeki günlerde bu büyük kurumların pozisyonlarını koruyup korumayacağı, hisse yönü için belirleyici olacak.

