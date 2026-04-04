Piyasalarda hareketli bir haftayı geride bırakırken, yatırım araçlarının performans karnesi netleşti. Altın, yatırımcısının yüzünü en çok güldüren varlık olarak haftanın tartışmasız lideri oldu.

Değerli metaller, bu hafta diğer tüm yatırım araçlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

• Gram Altın: Haftalık bazda yüzde 5,71 artış göstererek 6.705 TL seviyesine ulaştı.

• Çeyrek Altın: 10.625 liradan 11.231 liraya yükseldi.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 5,67 değer kazanarak 45.174 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.636,17 6.637,08 % -1 04:03
Ons Altın / TL 206.413,31 206.582,14 % -0.9 04:18
Ons Altın / USD 4.629,78 4.630,35 % -1 04:18
Çeyrek Altın 10.617,88 10.851,62 % -1 04:03
Yarım Altın 21.169,39 21.703,24 % -1 04:03
Ziynet Altın 42.471,50 43.273,73 % -1 04:03
Cumhuriyet Altını 45.185,00 45.867,00 % 0.02 13:03
BORSA İSTANBUL 13 BİN PUAN SINIRINDA

BIST 100 endeksi, hafta içinde 12.622 ile 13.078 puan arasında geniş bir bantta hareket etti.

Haftayı yüzde 1,88 değer kazancıyla 12.936,35 puandan kapatarak pozitif seyrini sürdürdü.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 296 6.482.989.989,25 % -1.25 18:10
EREGL 29.2 5.877.773.363,68 % 3.55 18:10
AKBNK 68.75 5.337.041.901,20 % -0.72 18:10
TUPRS 255.25 5.022.780.252,75 % -0.29 18:10
ISCTR 13.15 4.746.810.909,96 % -0.23 18:10
DÖVİZ KURLARINDA SAKİN SEYİR

Döviz tarafında altın ve borsa kadar sert hareketler görülmedi. Türk lirası karşısında döviz kurlarındaki artış sınırlı kaldı:

• ABD doları: Yüzde 0,30 yükselişle 44,5920 TL
• Euro: Yüzde 0,46 yükselişle 51,5430 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,58 44,61 % 0.04 04:18
Euro 51,34 51,42 % -0.16 04:18
İngiliz Sterlini 58,85 58,96 % -0.1 04:18
Avustralya Doları 30,73 30,76 % 0.04 04:18
İsviçre Frangı 55,63 55,69 % -0.13 04:18
Rus Rublesi 0,55 0,56 % 0.03 02:59
Çin Yuanı 6,47 6,48 % 0.03 04:18
İsveç Kronu 4,70 4,71 % 0.03 04:18
