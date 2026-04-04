Değerli metaller, bu hafta diğer tüm yatırım araçlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

• Gram Altın: Haftalık bazda yüzde 5,71 artış göstererek 6.705 TL seviyesine ulaştı.

• Çeyrek Altın: 10.625 liradan 11.231 liraya yükseldi.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 5,67 değer kazanarak 45.174 TL oldu.

BORSA İSTANBUL 13 BİN PUAN SINIRINDA

BIST 100 endeksi, hafta içinde 12.622 ile 13.078 puan arasında geniş bir bantta hareket etti.

Haftayı yüzde 1,88 değer kazancıyla 12.936,35 puandan kapatarak pozitif seyrini sürdürdü.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 296 6.482.989.989,25 % -1.25 18:10 EREGL 29.2 5.877.773.363,68 % 3.55 18:10 AKBNK 68.75 5.337.041.901,20 % -0.72 18:10 TUPRS 255.25 5.022.780.252,75 % -0.29 18:10 ISCTR 13.15 4.746.810.909,96 % -0.23 18:10

DÖVİZ KURLARINDA SAKİN SEYİR

Döviz tarafında altın ve borsa kadar sert hareketler görülmedi. Türk lirası karşısında döviz kurlarındaki artış sınırlı kaldı:

• ABD doları: Yüzde 0,30 yükselişle 44,5920 TL

• Euro: Yüzde 0,46 yükselişle 51,5430 TL