EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri güncellendi.

2026 yılı için öngörülen YEKDEM maliyetleri nisan ayında megavatsaat başına 574,54 lira, mayısta megavatsaat başına 602,51 lira, haziranda ise megavatsaat başına 580,99 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, YEKDEM maliyeti temmuzda megavatsaat başına 189,15 lira, ağustosta 213,89 lira, eylülde 330,66 lira olarak hesaplanırken, ekimde 332,82 lira, kasımda 302,57 lira ve aralıkta 224,02 lira olarak öngörüldü.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ GÜNCELLENDİ

EPDK, ayrıca Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketiciler ile görevli tedarik şirketleri tarafından "Yeşil Tarife"yi seçen tüketicilere uygulanacak tarife tablolarını belirledi.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarife tablosu kapsamında, alçak gerilim seviyesinde tek zamanlı aktif enerji bedeli iletim sistemi kullanıcıları için kilovatsaat başına 312,4942 lira olarak belirlenirken, sanayi aboneleri için 290,9687 lira, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler için 326,2024 lira, mesken aboneleri için 203,6685 lira ve tarımsal faaliyetler için 243,7156 lira olarak uygulanacak.

Orta gerilim seviyesinde ise tek zamanlı aktif enerji bedeli sanayi aboneleri için kilovatsaat başına 290,9687 lira, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler için 326,2024 lira, mesken aboneleri için 203,6685 lira ve tarımsal faaliyetler için 243,7156 lira olarak belirlendi.

Dağıtım bedeli alçak gerilim için kilovatsaat başına 107,0498 lira, orta gerilim için ise 108,2655 lira olarak uygulanacak. Reaktif enerji bedeli ise tüm abone grupları için kilovatsaat başına 349,3698 lira olarak tarifede yer aldı.