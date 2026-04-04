Elektrik faturalarından aşina olunan kademeli fiyat uygulaması (KFU), 4 Nisan 2026 itibarıyla doğal gazda da resmen yürürlüğe girdi.

BOTAŞ tarafından detayları paylaşılan yeni sistemle birlikte, ısınma alışkanlıkları ve fatura hesaplama yöntemleri kökten değişiyor.

Artık her ilin kendine has bir tüketim limiti olacak ve bu limiti aşan aboneler, doğal gazı çok daha pahalıya kullanacak.

Yeni tarifeye göre mesken tüketicileri için iki farklı fiyat belirlendi. Standart tüketim yapanlar için metreküp birim fiyatı 10,62 TL (Kademe-1) olarak açıklandı.

Ancak belirlenen limitleri yüzde 75 oranında aşan tüketiciler, aştıkları miktar için tam yüzde 69,41 zamlı fiyat olan 18,00 TL (Kademe-2) üzerinden ödeme yapacak.

ŞEHİR BAZLI LİMİT DÖNEMİ

Doğal gaz tüketiminin iklim şartlarına göre değiştiği göz önüne alınarak, EPDK her il için farklı aylık limitler belirledi.

Erzurum'daki bir abonenin ısınma ihtiyacı ile Antalya'daki aboneninki bir tutulmayacak. Her ilin iklimsel verilerine göre oluşturulan bu limitler, faturalandırmada temel kıstas olacak.

TEK FATURADA İKİ FARKLI TARİFE RİSKİ

Yeni sistemin en dikkat çekici ve karmaşık yanı ise fatura okuma tarihlerinin ay geçişlerine denk gelmesi. Hesaplama yöntemi şu şekilde işleyecek:

• Günlük Tüketim Hesabı: Sayacınız okunduğunda, toplam tüketiminiz fatura dönemindeki gün sayısına bölünecek.

• Ay Geçişlerine Dikkat: Eğer faturanız iki farklı ayı (örneğin 15 Ocak - 15 Şubat) kapsıyorsa, her ayın limit aşımı kendi içinde hesaplanacak.

• Örnek Senaryo: Ocak ayının son haftasında havalar aniden soğudu ve limitleri aştınız ancak şubat başında tüketimi düşürdünüz. Bu durumda aynı faturanın içindeki ocak günleri zamlı, şubat günleri ise normal tarifeden hesaplanacak.

Tüketicilerin özellikle havaların aniden soğuduğu geçiş dönemlerinde tüketimlerini günlük olarak takip etmeleri gerekiyor.

Aksi takdirde aylık bazda limitin altında kalındığı düşünülse bile belirli günlerdeki yüksek tüketim faturanın bir kısmının "zamlı" kategorisine girmesine neden olabilir.