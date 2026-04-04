Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik başvurusu yapan ve aylığı bu tarihten sonra bağlanan emeklilerin maaşlarını yeniden hesaplama kararı aldı. Yapılan düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor; bu tarihten önce emekli olanlar mevcut maaşlarını almaya devam edecek.

Düzenlemenin temelinde TÜİK’in 2025 yılı milli gelir büyüme oranını güncellemesi yatıyor. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi, söz konusu emeklilerin maaş bağlama oranlarını yukarı çekti.

Yapılan teknik düzenleme kapsamında maaşlarda yaklaşık yüzde 1,08 oranında artış bekleniyor. Örnek vermek gerekirse, Şubat 2025’te 25 bin TL maaş bağlanan bir emeklinin aylığının Nisan itibarıyla yaklaşık 270 TL artması öngörülüyor. Kök maaşı taban aylığın altında kalan emekliler için ise artışın fiilen ödemelere yansımayabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Oluşacak fark tutarları, Nisan ayı maaş ödeme takvimiyle birlikte hesaplara yatırılacak. Vatandaşlar, maaşlarında değişiklik olup olmadığını e-Devlet üzerinden SGK dökümleri üzerinden kontrol edebilecek.

Öte yandan Temmuz 2026 zammına ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye devam ediyor. TÜİK’in dün açıkladığı Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Ocak ve Şubat verileriyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,95 seviyesine ulaşmıştı. Kesin zam oranı, Haziran enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasıyla belli olacak. İlk hesaplamalara göre zam oranının çift haneye yaklaşabileceği öngörülüyor.