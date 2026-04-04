Buna göre, benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 7,65 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorindeki artışın, tek seferde pompa fiyatına yansıyan en yüksek zamlardan biri olacağı ifade ediliyor.

ZAM SONRASI FİYATLAR

Yapılacak artışla birlikte litre fiyatlarının yaklaşık olarak:

İstanbul’da benzinde 63,21 TL, motorinde 85,15 TL

Ankara’da benzinde 64,16 TL, motorinde 86,27 TL

İzmir’de benzinde 64,54 TL, motorinde 86,55 TL

seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden jeopolitik gerilim etkili oluyor. Küresel piyasalarda artan enerji fiyatları, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi