Google Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteğiyle turizm ve ihracat yapan sektörlere yönelik 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmi oluşturulacak. Bu kapsamda, turizm işletmeleri için 60 milyar lira, ihracatçılar için 42 milyar lira ve katılım finans alanında 18 milyar lira limit tanımlandı. Bakan Şimşek’ten konuya yönelik değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından “Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için turizm sektörümüzü destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hazine'den turizme 120 milyar lira destek kararı

X hesabından açıklamada bulunana Şimşek, “Turizm Destek Paketi ile ilave teminat ve kredi imkânı oluştururken, ihracatçılarımızın kefalet limitlerini artırarak ülkemize döviz kazandıran sektörlerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Google Haberler