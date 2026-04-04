Bitcoin, yılın başında 82.000 – 98.000 dolar bandında işlem görürken, şubat ayında bu aralığın aşağı yönlü kırılmasıyla düşüş sürecine girdi.

ETF çıkışları ve büyük yatırımcıların (balinaların) satışları, fiyatlardaki gerilemeyi hızlandırdı.

TARİHSEL TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Analistler, geçmiş dönemlerde görülen sert düşüşlerin ardından genellikle toparlanma yaşandığına dikkat çekiyor. Bu kapsamda Bitcoin’in 2026’nın ikinci çeyreği sonuna doğru yeniden yükselişe geçebileceği öngörülüyor.

2 KRİTİK ŞART

Uzmanlara göre Bitcoin’de güçlü bir toparlanma için iki kritik şart öne çıkıyor;

1. Jeopolitik risklerin azalması

ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ermesi ve küresel risk iştahının artması

2. Fed’in faiz indirimi süreci

ABD Merkez Bankası’nın 2026’nın ikinci yarısında başlaması beklenen faiz indirimlerinin öne çekilmesi

KRİTİK SEVİYELER VE TEKNİK GÖRÜNÜM

Bitcoin’in mevcut durumda 60.000 – 75.000 dolar bandında sıkıştığı belirtilirken, teknik açıdan önemli seviyeler 85 bin dolar (Trend dönüş seviyesi), 126 bin dolar (Önceki zirve) öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda 170.000 dolar ve 126 bin dolar hedeflerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

KURUMSAL TAHMİNLER

Kurumsal tahminlerin geniş bir aralıkta olduğu görülüyor:

JPMorgan: 170.000 – 240.000 dolar

Standard Chartered: hedefini 300.000 dolardan 100.000 dolara revize etti

Diğer tahminler: 75.000 – 225.000 dolar aralığı

