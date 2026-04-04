Haftanın ilk önemli açıklaması 31 Mart'ta Destek Finans Faktoring'den geldi.

Şirket, daha önce duyurduğu bedelsiz kararında kalemler bazında yapılan bir hatayı düzelterek rakamları netleştirdi.

• Eski Sermaye: 333,3 Milyon TL

• Yeni Sermaye: 6 Milyar TL

• Artırım Oranı: Yüzde 1700

• Kaynak: 3,73 milyar TL hisse senedi ihraç primleri ve 1,93 milyar TL olağanüstü yedekler.

Not: Şirket, toplam tutar ve bedelsiz oranında bir değişikliğe gitmedi; sadece artırım kalemlerindeki "sehven" yapılan hatayı revize etti.

MERKO GIDA: KAYITLI SERMAYE TAVANI HAMLESİ

3 Nisan Cuma günü bir diğer revize haberi Merko Gıda (MERKO) cephesinden geldi.

Kayıtlı sermaye tavanındaki artışa paralel olarak yönetim kurulu kararını güncelleyen şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımına gidiyor.

• Eski Sermaye: 115,1 Milyon TL

• Yeni Sermaye: 850 Milyon TL

• Artırım Oranı: Yüzde 638,33

• Kaynak: Tamamı "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" hesabından karşılanacak.

Sermaye artırımı sonrası ihraç edilecek paylar, mevcut gruplara göre (A, B ve C grubu) orantılı olarak dağıtılacak. Bu kapsamda 734,8 milyon TL’lik yeni pay ihracı gerçekleştirilecek.