BIST 100 endeksinin haftalık bazda yüzde 1,88 değer kazandığı süreçte, Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Merko Gıda (MERKO), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptıkları açıklamalarla sermaye artırımı süreçlerindeki son gelişmeleri yatırımcılarıyla paylaştı.
Haftanın ilk önemli açıklaması 31 Mart'ta Destek Finans Faktoring'den geldi.
Şirket, daha önce duyurduğu bedelsiz kararında kalemler bazında yapılan bir hatayı düzelterek rakamları netleştirdi.
• Eski Sermaye: 333,3 Milyon TL
• Yeni Sermaye: 6 Milyar TL
• Artırım Oranı: Yüzde 1700
• Kaynak: 3,73 milyar TL hisse senedi ihraç primleri ve 1,93 milyar TL olağanüstü yedekler.
Not: Şirket, toplam tutar ve bedelsiz oranında bir değişikliğe gitmedi; sadece artırım kalemlerindeki "sehven" yapılan hatayı revize etti.
MERKO GIDA: KAYITLI SERMAYE TAVANI HAMLESİ
3 Nisan Cuma günü bir diğer revize haberi Merko Gıda (MERKO) cephesinden geldi.
Kayıtlı sermaye tavanındaki artışa paralel olarak yönetim kurulu kararını güncelleyen şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımına gidiyor.
• Eski Sermaye: 115,1 Milyon TL
• Yeni Sermaye: 850 Milyon TL
• Artırım Oranı: Yüzde 638,33
• Kaynak: Tamamı "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" hesabından karşılanacak.
Sermaye artırımı sonrası ihraç edilecek paylar, mevcut gruplara göre (A, B ve C grubu) orantılı olarak dağıtılacak. Bu kapsamda 734,8 milyon TL’lik yeni pay ihracı gerçekleştirilecek.