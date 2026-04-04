Yatırımcıların yakından takip ettiği bedelli sermaye artırımı kervanına geçen hafta iki önemli isim katıldı.

Hem HUBVC hem de KONTR, mevcut sermayelerini nakit karşılığı (bedelli) olarak tam 3 katına çıkarma kararı aldı.

Haftanın ilk bedelli haberi 1 Nisan'da Hub Girişim'den geldi. Şirket, daha önce aldığı sermaye artırımı kararını revize ederek detayları paylaştı.

• Mevcut Sermaye: 280.000.000 TL

• Artırım Oranı: Yüzde 200 (bedelli)

• Yeni Sermaye: 840.000.000 TL

• Rüçhan Hakkı: Mevcut ortaklar, 1,00 TL nominal değerli payları 15 gün boyunca öncelikli olarak satın alabilecek. Artırılan tutarın 5,6 milyon TL'si A grubu, 554,4 milyon TL'si ise B grubu paylardan oluşacak.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ (KONTR)

Teknoloji ve enerji sektörünün öncü ismi Kontrolmatik de 1 Nisan'da yönetim kurulu kararıyla sermaye yapısını güncellediğini duyurdu. Kayıtlı sermaye tavanına yaklaşan şirket, nakit girişini maksimize etmeyi hedefliyor.

• Mevcut Sermaye: 1.300.000.000 TL

• Artırım Oranı: Yüzde 200 (bedelli)

• Yeni Sermaye: 3.900.000.000 TL

• Kullanım Bedeli: Ortaklar, her 1 TL nominal değerli pay için 1 TL ödeyerek rüçhan haklarını kullanabilecek.

Her iki şirket için de rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Sürenin son gününün tatile denk gelmesi durumunda, haklar bir sonraki iş gününe kadar kullanılabilecek.