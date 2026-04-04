Garanti Yatırım’ın haftalık bazda en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

THYAO: 249 milyon 94 bin TL (%8,72)

ZPLIB: 177 milyon 907 bin TL (%6,23)

ZPX30: 141 milyon 740 bin TL (%4,96)

OBAMS: 110 milyon 97 bin TL (%3,85)

GARAN: 95 milyon 294 bin TL (%3,34)

Diğer hisselerde ise toplam 2 milyar 82 milyon TL net alım gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aynı dönemde Garanti Yatırım’ın satış tarafında yoğunlaştığı hisseler ise şu şekilde oldu:

TUPRS: -206 milyon 353 bin TL (%6,14)

TERA: -130 milyon 675 bin TL (%3,89)

TEHOL: -130 milyon 113 bin TL (%3,87)

AKBNK: -97 milyon 951 bin TL (%2,91)

BIMAS: -94 milyon 23 bin TL (%2,80)

