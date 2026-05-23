Hafta genelinde hisse senetleri, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken; haftanın yegane kazandıranları döviz kurları (dolar ve euro) oldu. İşte varlık sınıflarına göre haftalık bazda yatırım araçlarının getiri ve kayıp tablosu:

BORSA İSTANBUL (BIST 100) HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Hafta ortasında yaşanan siyasi ve hukuki gelişmelerin tetiklediği panik satışları, cuma günü gelen güçlü tepki alımlarıyla dengelenmeye çalışılsa da borsa haftalık bazda ekside kalmaktan kurtulamadı.

Haftalık Değişim: %3,89 değer kaybetti.

Haftalık Kapanış: 13.808,20 puan.

KIYMETLİ METALLER (ALTIN VE GÜMÜŞ) GERİLEDİ

Küresel piyasalarda ons fiyatlarında yaşanan gevşeme, yurt içinde döviz kurlarının yükselmesine rağmen gram tarafını da aşağı çekti. Hem altın hem de gümüş yatırımcısı bu haftayı kayıpla kapattı.

Ons Altın: %0,68 değer kaybetti | Kapanış: 4.509 Dolar

Gram Altın: %0,31 değer kaybetti | Kapanış: 6.630,20 TL

Ons Gümüş: %0,61 değer kaybetti | Kapanış: 75,51 Dolar

Gram Gümüş: %0,22 değer kaybetti | Kapanış: 111,02 TL

HAFTANIN KAZANANI: DÖVİZ KURLARI

Piyasalardaki risk algısının ve belirsizliğin artmasıyla birlikte güvenli liman arayışına giren sermaye, döviz kurlarına yöneldi. Dolar ve Euro, haftayı primli kapatarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Dolar/TL: %0,48 yükseldi | Kapanış: 45,70 TL

Euro/TL: %0,29 yükseldi | Kapanış: 53,03 TL

KRİPTO PARA PİYASASINDA (BİTCOİN) KAR SATIŞLARI

Küresel risk iştahının azalmasına paralel olarak, kripto para piyasasının lideri Bitcoin de (BTC) bu hafta satış baskısı altında kaldı ve kritik destek seviyelerine doğru geri çekildi.

Bitcoin (BTC): %3,50 değer kaybetti | Güncel Fiyat: 75.427 Dolar

Haftanın Özeti: 18-22 Mayıs haftasında borsa, kripto ve değerli metaller yatırımcısına kaybettirirken; haftayı en kârlı kapatan yatırım aracı yüzde 0,48'lik yükselişiyle Dolar oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.