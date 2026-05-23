19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle salı günü işlem yapılmayan ve bir gün eksik tamamlanan 18-22 Mayıs 2026 haftasında, bayram öncesi nakde geçme isteği ve şok yargı kararları nedeniyle borsada değer kayıpları genel tabloya hakim oldu.

"MUTLAK BUTLAN" ŞOKU DEVRELERİ KESTİ, CUMA GÜNÜ YARALAR SARILDI

Gelecek hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle borsanın sadece 1,5 gün açık kalacak olması, küresel ve yerel riskleri taşımak istemeyen yatırımcıları hafta başından itibaren temkinli olmaya itti. Hafta başında başlayan CHP’nin “mutlak butlan” davasının perşembe günü sonuçlanması ise piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Siyasi belirsizlik algısıyla perşembe günü seans sonunda devre kesiciler tetiklendi.

Buna karşın, haftanın son işlem gününde (cuma) panik havasının dağılması ve gelen tepki alımlarıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 5’e yakın (yüzde 4,89) yükselişle tamamlayarak derin bir nefes aldı.

ENDEKS 14 BİN PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Yılbaşından bu yana sergilediği güçlü performansla yaklaşık yüzde 23 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, son iki gündeki aşırı dalgalanmanın ardından haftalık bazda yüzde 3,89 oranında değer kaybetti.

Haftalık Başlangıç: 14.333 puan

Haftalık Kapanış: 13.808 puan

En Yüksek Seviye: 14.342 puan

En Düşük Seviye: 12.966 puan

Sektörel bazda incelendiğinde ise en büyük darbeyi bankacılık sektörü aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) haftayı yüzde 7,76 kayıpla kapatırken, holding endeksi yüzde 3,11 ve sanayi endeksi yüzde 3,69 oranında değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Sert satış dalgasına rağmen enerji ve spor hisseleri pozitif ayrışmayı başardı. BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın kazananları ve kaybedenleri şu şekilde sıralandı:

En Çok Prim Yapanlar:

Europower Enerji (EUPWR): %26,38 değer kazancıyla haftanın şampiyonu oldu.

Girişim Elektrik (GESAN): %15,33 yükseliş kaydetti.

Fenerbahçe Futbol (FENER): %11,48 oranında değer kazandı.

En Çok Değer Kaybedenler:

Hektaş (HEKTS): %16,34 kayıpla haftanın en çok düşen hissesi oldu.

Kuyaş Yatırım (KUYAS): %12,83 değer kaybetti.

Ral Yatırım Holding (RALYH): %12,72 oranında geriledi.

Hafta boyunca piyasada milyarlarca liralık nakit dönüşü yaşanırken, en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler sırasıyla şunlar oldu:

Türk Hava Yolları (THYAO): 55 milyar 108 milyon TL

Akbank (AKBNK): 54 milyar 194 milyon TL

Sasa Polyester (SASA): 42 milyar 873 milyon TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.