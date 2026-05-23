Dev proje tamamlandığında İstanbul Boğazı üzerindeki yıllık yük taşıma kapasitesinin 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

127 kilometrelik demiryolu koridoru, Asya yakasında bulunan Çayırova istasyonu ile Avrupa yakasındaki Çatalca istasyonunu birbirine bağlayacak. Proje güzergahı, İstanbul’daki iki havalimanını doğrudan birbirine bağlarken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki mevcut ray hattını da kullanacak.

TOPLAM PROJE BÜTÇESİ 8.3 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası’nın sağlayacağı finansman, 6 kalkınma bankasının ortak yürüttüğü toplam 6.75 milyar dolarlık yatırım programının bir bölümünü oluşturuyor. Toplam maliyeti 8.3 milyar dolar olarak açıklanan proje için Türkiye Cumhuriyeti’nin de ek finansman sağlaması bekleniyor.

Projeyle birlikte Türkiye’nin lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası taşımacılık kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Faaliyete geçtiğinde demiryolu koridorunun yıllık yük taşıma kapasitesini yaklaşık 17 kat artıracağı belirtiliyor.

99 BİN YENİ İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Projeyle birlikte yaklaşık 99 bin yeni istihdam oluşturulması ve 315 bin kişinin mevcut iş koşullarında iyileşme sağlanması öngörülüyor. Ayrıca imalat ve tarım sektörlerinin lojistik imkanlarının genişletilmesiyle ekonomik hareketliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Humberto Lopez, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, demiryolu altyapısındaki darboğazların azaltılması ve verimliliğin artırılmasıyla Türkiye’nin bölgesel lojistik merkezi rolünün güçleneceğini ifade etti.

Piyasaların önümüzdeki süreçte ulaştırma projelerine yönelik Hazine bütçe verilerini yakından takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: Dünya