Google Haberler

Enerji sektörünün dev hissesi Tüpraş (TUPRS) için 11 farklı aracı kurumdan 12 aylık hedef fiyat raporu geldi.

Yayımlanan raporlarda kurumların Tüpraş hisseleri için genel olarak pozitif görünüm koruduğu ve "Al" tavsiyelerini sürdürdüğü görülürken, bazı kurumların hedef fiyatlarında ciddi yukarı yönlü revizyonlar yapması dikkat çekti.

İşte aracı kurumların Tüpraş (TUPRS) için yayımladığı 12 aylık hedef fiyat, önceki tahmin ve yatırım tavsiyesi listesi:

Ziraat Yatırım

Hedef Fiyat: 368,00 TL (Önceki: 280,50 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

KuveytTürk Yatırım

Hedef Fiyat: 376,90 TL (Önceki: 289,90 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Garanti BBVA Yatırım

Hedef Fiyat: 367,30 TL (Önceki: 367,30 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 359,00 TL (Önceki: 359,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Alnus Yatırım

Hedef Fiyat: 356,40 TL (Önceki: 348,72 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Şeker Yatırım

Hedef Fiyat: 355,76 TL (Önceki: 355,76 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Tacirler Yatırım

Hedef Fiyat: 352,00 TL (Önceki: 352,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Trive Yatırım

Hedef Fiyat: 348,00 TL (Önceki: 348,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Tut

İş Yatırım

Hedef Fiyat: 338,00 TL (Önceki: 338,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Gedik Yatırım

Hedef Fiyat: 336,00 TL (Önceki: 336,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

GCM Yatırım

Hedef Fiyat: 323,00 TL

Yatırım Tavsiyesi: Belirtilmedi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin kritik desteği aşağı yönlü kırdı! Güvenli bölgeden uzaklaşıyorBitcoin kritik desteği aşağı yönlü kırdı! Güvenli bölgeden uzaklaşıyor
25-26 Mayıs 2026 Borsa açık mı? Takas günleri nasıl olacak?25-26 Mayıs 2026 Borsa açık mı? Takas günleri nasıl olacak?

Google Haberler