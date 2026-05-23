Yayımlanan raporlarda kurumların Tüpraş hisseleri için genel olarak pozitif görünüm koruduğu ve "Al" tavsiyelerini sürdürdüğü görülürken, bazı kurumların hedef fiyatlarında ciddi yukarı yönlü revizyonlar yapması dikkat çekti.

İşte aracı kurumların Tüpraş (TUPRS) için yayımladığı 12 aylık hedef fiyat, önceki tahmin ve yatırım tavsiyesi listesi:

Ziraat Yatırım

Hedef Fiyat: 368,00 TL (Önceki: 280,50 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

KuveytTürk Yatırım

Hedef Fiyat: 376,90 TL (Önceki: 289,90 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Garanti BBVA Yatırım

Hedef Fiyat: 367,30 TL (Önceki: 367,30 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 359,00 TL (Önceki: 359,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Alnus Yatırım

Hedef Fiyat: 356,40 TL (Önceki: 348,72 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Şeker Yatırım

Hedef Fiyat: 355,76 TL (Önceki: 355,76 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Tacirler Yatırım

Hedef Fiyat: 352,00 TL (Önceki: 352,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Trive Yatırım

Hedef Fiyat: 348,00 TL (Önceki: 348,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Tut

İş Yatırım

Hedef Fiyat: 338,00 TL (Önceki: 338,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Al

Gedik Yatırım

Hedef Fiyat: 336,00 TL (Önceki: 336,00 TL)

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

GCM Yatırım

Hedef Fiyat: 323,00 TL

Yatırım Tavsiyesi: Belirtilmedi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.