Enerji sektörünün dev hissesi Tüpraş (TUPRS) için 11 farklı aracı kurumdan 12 aylık hedef fiyat raporu geldi.
Yayımlanan raporlarda kurumların Tüpraş hisseleri için genel olarak pozitif görünüm koruduğu ve "Al" tavsiyelerini sürdürdüğü görülürken, bazı kurumların hedef fiyatlarında ciddi yukarı yönlü revizyonlar yapması dikkat çekti.
İşte aracı kurumların Tüpraş (TUPRS) için yayımladığı 12 aylık hedef fiyat, önceki tahmin ve yatırım tavsiyesi listesi:
Ziraat Yatırım
Hedef Fiyat: 368,00 TL (Önceki: 280,50 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
KuveytTürk Yatırım
Hedef Fiyat: 376,90 TL (Önceki: 289,90 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Garanti BBVA Yatırım
Hedef Fiyat: 367,30 TL (Önceki: 367,30 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri
Deniz Yatırım
Hedef Fiyat: 359,00 TL (Önceki: 359,00 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Alnus Yatırım
Hedef Fiyat: 356,40 TL (Önceki: 348,72 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Şeker Yatırım
Hedef Fiyat: 355,76 TL (Önceki: 355,76 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Tacirler Yatırım
Hedef Fiyat: 352,00 TL (Önceki: 352,00 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Trive Yatırım
Hedef Fiyat: 348,00 TL (Önceki: 348,00 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Tut
İş Yatırım
Hedef Fiyat: 338,00 TL (Önceki: 338,00 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Al
Gedik Yatırım
Hedef Fiyat: 336,00 TL (Önceki: 336,00 TL)
Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri
GCM Yatırım
Hedef Fiyat: 323,00 TL
Yatırım Tavsiyesi: Belirtilmedi
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.