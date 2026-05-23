Borsa İstanbul’da işlem gören gıda sektörünün dinamik şirketlerinden Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), daha önce duyurduğu dev bedelsiz sermaye artırımı kararında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, yasal hesaplarındaki güncellemeler doğrultusunda bedelsiz oranını revize ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden dün geç saatlerde ilan etti.

Şirket Yönetim Kurulu’nun daha önce (08.04.2026 tarihinde) almış olduğu bedelsiz sermaye artırımı karar metni; geçmiş yıl kârları ve olağanüstü yedekler hesaplarında yapılan teknik revizyonlar neticesinde oluşan oransal değişiklikler dikkate alınarak yeniden şekillendirildi. Yapılan bu düzeltmeyle birlikte Altınkılıç Gıda, daha önce yüzde 1200 olarak açıkladığı bedelsiz sermaye artırımı oranını yüzde 1100 olarak güncelledi.

SERMAYE 1 MİLYAR 344 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

KAP'ta yayımlanan güncel yönetim kurulu karar metnine göre, şirketin sermaye yapısındaki yeni yol haritası ve rakamlar şu şekilde netleşti:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 22.05.2026 (Revize Tarihi)

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 390.000.000 TL

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 112.000.000 TL

Artırılacak Sermaye Tutarı (İç Kaynaklardan): 1.232.000.000 TL

Ulaşılacak Yeni Sermaye: 1.344.000.000 TL

Yeni Bedelsiz Artırım Oranı: %1100

1,23 MİLYAR TL'LİK İÇ KAYNAĞIN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Altınkılıç Gıda, sermayeye eklenecek olan 1.232.000.000 TL tutarındaki dev kaynağın şirket özkaynaklarındaki hangi kalemlerden karşılanacağını da kuruşu kuruşuna paylaştı. Buna göre finansal fonlama dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 295.098.874,83 TL

Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primi): 699.823.685,92 TL

Olağanüstü Yedekler: 187.711.526,24 TL

Geçmiş Yıl Kârları: 49.365.913,01 TL

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ HESAPLAMA: 100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Şirketin bedelsiz oranını %1100 olarak revize etmesinin ardından, hak sahibi yatırımcıların hesaplarında gerçekleşecek hisse değişimi ve lot hesaplaması şu şekilde güncellendi:

Bölünme öncesinde elinde 100 lot ALKLC hissesi bulunan bir yatırımcı, yüzde 1100 bedelsiz artırım oranı sayesinde yasal süreç tamamlandığında 1.100 lot bedelsiz hisse almaya hak kazanacak.

Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması ve hisselerin dağıtılmasıyla birlikte, yatırımcının hesabındaki toplam hisse adedi 1.200 lot seviyesine yükselecektir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.