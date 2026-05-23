Küresel emtia piyasalarında uzun süredir zirve mücadelesi veren altın, haftayı son iki ayın en kötü performansıyla geride bıraktı. Yatırımcıların güvenli limanı, artan küresel faiz baskısı, uluslararası piyasalarda güçlenen dolar ve fiziki talepteki zayıflama nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmanın gölgesinde ons altın, haftayı yüzde 0,68 değer kaybıyla 4.509 dolar seviyesinden tamamlayarak son 8 haftanın en düşük kapanışına imza attı.

ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre; 2026 yılının hemen başında 5.602 dolar seviyesine kadar tırmanarak tarihi rekorlar kıran ons altın, o tarihten bu yana yönünü aşağı çevirmiş durumda. Son aylarda yüksek faiz oranları, güçlü dolar endeksi ve küresel enflasyon baskısıyla eriyen değerli metal, uzmanlara göre artık yeni ve daha agresif baskı faktörleriyle karşı karşıya.

ABD FAİZ BEKLENTİLERİ VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI VURUYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki en büyük makroekonomik dinamik, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen sinyaller oldu. Fed cephesinden gelen şahin açıklamalar ve beklentilerden güçlü seyreden ekonomik veriler, yüksek faiz ortamının tahmin edilenden çok daha uzun süre hayatımızda kalacağını gösterdi.

Piyasa aktörleri, olası bir faiz artışı ihtimalini Aralık 2026’ya kadar ötelerken, asıl büyük darbe faiz indirimi cephesinden geldi; faiz indirimi beklentileri tamamen 2027 yılı ve sonrasına kaydı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi bıçak gibi kesti. Öte yandan, ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkması da sermayenin altından tahvile kaçışını hızlandırdı.

HİNDİSTAN’DA VERGİ DARBESİ: TALEP ZAYIFLADI

Dünyanın en büyük iki altın tüketicisinden biri olan Hindistan’dan gelen hamle, fiziki altın piyasasını derinden sarstı. Hindistan hükümetinin altın ithalat vergisini yüzde 6’dan yüzde 15’e çıkarması, ülkedeki yerel altın talebine ağır bir darbe vurdu.

Vergi yükünün katlanmasıyla birlikte, dünyanın en büyük mücevher ve külçe altın pazarında talebin 2026 yılı genelinde yüzde 10’a yakın düşmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, artan ithalat maliyetlerinin yerel fiyatlara henüz tam olarak yansıtılamadığını, bunun da piyasada durgunluk yarattığını ifade ediyor.

RUSYA MERKEZ BANKASI REZERV AZALTIYOR

Altındaki küresel satış baskısını destekleyen bir diğer şok gelişme ise Rusya tarafında yaşandı. Rusya Merkez Bankası’nın resmi altın rezervlerinde ciddi bir erime yayımlandı. 2026’nın ilk aylarında bankanın altın rezervlerinin 900 bin ons azaldığı ve son yılların en düşük seviyesine gerilediği açıklandı. Analistler, Ukrayna savaşıyla birlikte artan bütçe baskıları ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın altın politikasını değiştirerek piyasaya aktif satış yaptığına dikkat çekiyor.

TEKNİK ANALİZ: 4.370 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altın fiyatlarında düşüş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda analistler net bir teknik seviyeye işaret ediyor. Şu an için en kritik destek noktası 4.370 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre;

Eğer ons altın 4.370 dolar desteğinin altına sarkarsa, panik satışları tetiklenebilir ve düşüş trendi çok daha agresif bir şekilde hız kazanabilir.

Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarması halinde ise piyasada bir dengelenme ve yatay seyir ihtimali masada kalmaya devam edecek.

