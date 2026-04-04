Özellikle Polymarket gibi çevrimiçi tahmin platformlarından gelen veriler, Bitcoin’in kısa vadeli geleceğine dair çarpıcı bir tablo çiziyor.

Bahislerin yoğunlaştığı oranlara bakıldığında, Bitcoin’in bu yıl içinde 100 bin dolar seviyesine ulaşma ihtimali yüzde 35 iken, 40 bin dolara kadar gerileme ihtimali yüzde 38 olarak görülüyor.

Yani piyasa, Bitcoin'in rekor kırmasındansa sert bir düşüş yaşamasını daha olası buluyor.

Bitcoin saat 13.45 itibarıyla 67 bin dolar seviyesindeyken, aylık kayıp yüzde 5’i aştı. Yıllık prim ise yüzde 20 eksi yazdı.

2026 BEKLENTİSİ: "SIKIŞMA ARALIĞI"

Yatırımcıların büyük bir kısmı, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126 bin doları bu yıl içinde aşacağına pek inanmıyor. Veriler, olası senaryoları şu şekilde sıralıyor:

• 55 Bin Dolar Senaryosu: Yatırımcıların yüzde 76’sı fiyatın bu seviyeye çekilmesini "en muhtemel" olay olarak görüyor.

• 80 Bin Dolar Direnci: İkinci en güçlü beklenti, fiyatın 80.000 dolar bandına geri dönmesi yönünde.

• 125 Bin Dolar İhtimali: Rekor seviyelerin görülme olasılığı ise sadece yüzde 16 civarında seyrediyor.

Analistler, Bitcoin’in 2026’nın büyük bir bölümünde 55.000 - 80.000 dolar aralığında bir yatay seyir izleyebileceği konusunda hemfikir.

TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?

Bitcoin’in geçmişteki döngüleri, sabırlı yatırımcılar için bir yol haritası sunuyor. 2021 yılında 69.000 doları gördükten sonra 16.000 dolara kadar gerileyen "kripto kışı", piyasanın doğasında bu tür sert düzeltmelerin olduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlara göre mevcut geri çekilme, Bitcoin'in 2012'den bu yana sergilediği klasik "yükseliş-çöküş-toparlanma" döngüsünün bir parçası olabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİK UYARI

Eğer Bitcoin'e "hızlı kazanç" amacıyla giriyorsanız, tahmin piyasaları biraz beklemeniz gerektiğini fısıldıyor.

Ancak uzun vadeli bir perspektife sahipseniz, astronomik fiyatlar yerine mevcut "indirimli" seviyeler bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Kripto varlıklar yüksek getiri potansiyeli sunsa da geleneksel piyasa analistleri portföy çeşitliliğinin önemini vurguluyor.

Örneğin, Motley Fool gibi köklü analiz grupları, devasa getiriler sağlayan teknoloji hisselerinin (Nvidia, Netflix vb.) hala Bitcoin'e alternatif veya tamamlayıcı güçlü seçenekler olduğunu hatırlatıyor.

Sonuç olarak; Bitcoin şu an için 100 bin dolar psikolojik sınırının altında bir güç savaşı veriyor. Piyasanın genel beklentisi, ralli başlamadan önce biraz daha "acı çekileceği" yönünde.

