Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu yılki bol yağışların sadece tarım için değil, enerji dengeleri için de "can suyu" olabileceğine işaret etti.

Kara'ya göre küresel piyasalardaki petrol fiyatı şokuna karşı en güçlü savunma mekanizmalarından biri bu yıl doğadan geliyor.

Bu sene yağışların iyi gitmesi sadece gıda fiyatları için değil, enerji üretimi için de olumlu.

Mevsimsel olarak daha fazla devreye giren hidroelektrik santralleri, bereketli bahar yağışları ile birleşerek üretim kapasitesini artırıp petrol fiyatı şokunun etkilerini hafifletiyor. pic.twitter.com/9yDBYAMGXJ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 4, 2026

Hakan Kara, sosyal medya paylaşımı üzerinden yaptığı değerlendirmesinde, bu yıl ülkemizde görülen yağışların petrol fiyatı şokunun etkilerini hafifletebileceğini söyledi.

Su gücüyle üretilen elektriğin payı arttıkça, doğal gaz ve ithal kömür gibi dövizle alınan kaynaklara olan ihtiyacın azaldığını kaydetti.

Kara, "Bereketli bahar yağışları, üretim kapasitesini artırıp petrol fiyatı şokunun etkilerini hafifletiyor" diyerek, yerli kaynak kullanımının maliyetler üzerindeki tampon etkisine vurgu yaptı.

SADECE GIDA DEĞİL, ENERJİ İÇİN DE KRİTİK

Genellikle yağışların iyi gitmesi doğrudan gıda enflasyonunun düşüşüyle ilişkilendirilse de Prof. Dr. Kara, bu durumun enerji arz güvenliği ve maliyet yönetimi açısından kritik olduğunu hatırlattı.