CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Uraloğlu, otoyolların tapusuyla birlikte satılacağı yönündeki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kamunun inşa ettiği her yatırımın kamunun malı kalmaya devam edeceğini hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kamu eliyle yapılan yatırımlar kamunun malıdır. Bunların tapusuyla satılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Konu tamamen yanlış anlaşılmıştır."

MASADAKİ SEÇENEK: İŞLETME HAKKI DEVRİ

Bakanlığın üzerinde çalıştığı asıl modelin "işletme hakkı devri" olduğunu belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin kilometrelik yol ağının bakım ve onarım maliyetlerine dikkat çekti.

"SON SÖZÜ KAMUOYU SÖYLEYECEK"

Bakan Uraloğlu, yapılacak analizin ardından kararın tek taraflı verilmeyeceğinin altını çizdi.

Şeffaflık vurgusu yapan Bakan, toplumsal faydayı ön planda tutacaklarını belirterek süreci şu sözlerle özetledi:

"İşletme hakkını devredersek daha mı yararlı olur yoksa daha mı zararlı, bunun hesabını yapıyoruz. Nihayetinde kamuoyu ne derse onu yapacağız. Halkın takdiri ve faydası doğrultusunda karar vereceğiz."