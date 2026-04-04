ABD’de benzin fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçerek galon başına 5 doların üzerine çıktı. Böylece ülkede ortalama benzin fiyatları, 2022’den bu yana ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu
Artan petrol fiyatları ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini yukarı yönlü etkiledi. Fiyat artışlarının özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin olduğu görüldü.
California: 5,90 dolar
Washington: 5,10 dolar
Oregon: 4,70 dolar
New York: 4 dolar
Uzmanlar, bu farkın lojistik maliyetler ve bölgesel arz koşullarından kaynaklandığını belirtiyor.
YÜKSELİŞ SÜREBİLİR
Uzmanlara göre mevcut eğilimin devam etmesi halinde ülke genelinde ortalama fiyatların kısa vadede 4,50 – 5 dolar bandında kalması bekleniyor.
Enerji piyasalarındaki belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki oynaklık, yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.
TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARI DA YÜKSELİYOR
Küresel petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Son dönemde yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları birçok şehirde tarihi seviyelere yaklaştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatları 60 TL’nin üzerine çıkarken, motorin fiyatları ise 85 TL seviyesini geçti.
Sektör kayanaklarından alınan son bilgilere göre pazartesi günü gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Dünya