Artan petrol fiyatları ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini yukarı yönlü etkiledi. Fiyat artışlarının özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin olduğu görüldü.

California: 5,90 dolar

Washington: 5,10 dolar

Oregon: 4,70 dolar

New York: 4 dolar

Uzmanlar, bu farkın lojistik maliyetler ve bölgesel arz koşullarından kaynaklandığını belirtiyor.

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Uzmanlara göre mevcut eğilimin devam etmesi halinde ülke genelinde ortalama fiyatların kısa vadede 4,50 – 5 dolar bandında kalması bekleniyor.

Enerji piyasalarındaki belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki oynaklık, yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.

TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARI DA YÜKSELİYOR

Küresel petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Son dönemde yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları birçok şehirde tarihi seviyelere yaklaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatları 60 TL’nin üzerine çıkarken, motorin fiyatları ise 85 TL seviyesini geçti.

Sektör kayanaklarından alınan son bilgilere göre pazartesi günü gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Dünya