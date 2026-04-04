Bakan Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G hizmetinin vatandaşların internet deneyiminde devrim yaratacağını belirtti.

Sürecin 2016 yılından bu yana titizlikle planlandığını ifade eden Uraloğlu, yapılan ihalelerle hazineye 3 milyar 534 milyon dolarlık bir kaynak sağlandığını söyledi.

5G ile internet hızlarının pratikte 10 kat artacağını belirterek, baz istasyonlarına olan mesafeye bağlı olarak hız değişimleri yaşanabileceğini ve bu konudaki iyileştirmelerin 2 yıl içinde tamamlanacağını müjdeledi.

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maliyet artışlarının faturalara yansıyıp yansımayacağı konusuna netlik getiren Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) denetim mekanizmasını hatırlattı:

"BTK yılda iki kez tavan fiyat yayınlar ve hiçbir operatör bu sınırın üzerine çıkamaz. 4,5G'den 5G'ye geçiş sürecinde kesinlikle bir zam veya tarife değişikliği yapılmayacaktır."