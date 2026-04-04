Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası olan 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşın bütçesini yakından ilgilendiren tarife ücretlerine değinen Bakan Uraloğlu, teknoloji geçişi nedeniyle herhangi bir fiyat artışı yapılmayacağının altını çizdi.
Bakan Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G hizmetinin vatandaşların internet deneyiminde devrim yaratacağını belirtti.
Sürecin 2016 yılından bu yana titizlikle planlandığını ifade eden Uraloğlu, yapılan ihalelerle hazineye 3 milyar 534 milyon dolarlık bir kaynak sağlandığını söyledi.
5G ile internet hızlarının pratikte 10 kat artacağını belirterek, baz istasyonlarına olan mesafeye bağlı olarak hız değişimleri yaşanabileceğini ve bu konudaki iyileştirmelerin 2 yıl içinde tamamlanacağını müjdeledi.
"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Maliyet artışlarının faturalara yansıyıp yansımayacağı konusuna netlik getiren Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) denetim mekanizmasını hatırlattı:
"BTK yılda iki kez tavan fiyat yayınlar ve hiçbir operatör bu sınırın üzerine çıkamaz. 4,5G'den 5G'ye geçiş sürecinde kesinlikle bir zam veya tarife değişikliği yapılmayacaktır."