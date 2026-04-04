Bulls Yatırım’ın haftalık bazda en fazla alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

KTLEV: 492 milyon 758 bin TL (%16,87)

BIGTK: 288 milyon 596 bin TL (%9,88)

MIATK: 243 milyon 447 bin TL (%8,34)

CWENE: 164 milyon 973 bin TL (%5,65)

BULGS: 152 milyon 246 bin TL (%5,21)

Diğer hisselerde ise toplam 1 milyar 578 milyon TL net alım gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aynı dönemde Bulls Yatırım’ın satış tarafında yoğunlaştığı hisseler ise şöyle oldu:

TERA: -323 milyon 264 bin TL (%14,81)

SAHOL: -203 milyon 861 bin TL (%9,34)

PGSUS: -142 milyon 382 bin TL (%6,52)

GARAN: -123 milyon 78 bin TL (%5,64)

FORMT: -113 milyon 712 bin TL (%5,21)

Diğer hisselerde ise toplam -1 milyar 275 milyon TL net satış gerçekleşti.

