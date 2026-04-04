Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 1,08 oranında değer kazanırken, BES fonları yatırımcısına ortalama yüzde 1,26 getiri sağladı.

Yatırım fonları kategorisinde en yüksek performansı yüzde 2,59 artışla "Kıymetli Maden Fonları" sergiledi. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, bu hafta genel kategori bazında hiçbir fon grubunun değer kaybetmemiş olmasıydı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Haftalık bazda en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar incelendiğinde, bazı fonların piyasa ortalamasından ciddi şekilde ayrıştığı görülüyor:

• Zirve: Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 39,68 gibi oldukça yüksek bir getiriyle haftanın şampiyonu oldu.

• Dip: Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ise yüzde 23,71 değer kaybıyla haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu olarak kayıtlara geçti.

BES FONLARI PERFORMANSI

• Zirve: HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,24 yükselişle emeklilik fonları arasında liderliği göğüsledi.

• Dip: HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,00 azalışla haftayı negatif kapatan nadir emeklilik fonlarından biri oldu.

