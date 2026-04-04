İlk 5 alıcı kurumun toplam alımı 4 milyon 210 bin lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı ise 3 milyon 643 bin lot olarak kaydedildi. Bu doğrultuda haftalık net işlem 566 bin 951 lot alım yönünde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Söz konusu haftada ASELS hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

Deniz Yatırım: 1.681.860 lot (%33,17)

Ak Yatırım: 856.842 lot (%16,90)

Global Menkul: 650.768 lot (%12,84)

Pusula Yatırım: 626.087 lot (%12,35)

İnfo Yatırım: 394.768 lot (%7,79)

Diğer kurumların toplam alımı ise 859.616 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde satış tarafında öne çıkan kurumlar ise şöyle oldu:

Bank of America: -1.309.370 lot (%25,83)

HSBC: -978.786 lot (%19,31)

İş Yatırım: -755.759 lot (%14,91)

Gedik Yatırım: -313.840 lot (%6,19)

QNB Yatırım: -285.619 lot (%5,63)

Diğer kurumların toplam satışı ise -1.426.567 lot seviyesinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.