Borsa İstanbul’da işlem gören Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) hisselerinde, 30 Mart – 3 Nisan haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verileri açıklandı. Verilere göre hissede haftalık bazda satış ağırlıklı bir görünüm oluştu.

İlk 5 alıcı kurumun toplam alımı 37 milyon 253 bin lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı ise 58 milyon 261 bin lot olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda haftalık net işlem -21 milyon 8 bin lot seviyesinde kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Söz konusu haftada EFOR hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

İş Yatırım: 12.489.231 lot (%20,50)

Garanti Yatırım: 7.198.324 lot (%11,81)

Vakıf Yatırım: 5.966.974 lot (%9,79)

Halk Yatırım: 5.878.756 lot (%9,65)

Ziraat Yatırım: 5.720.030 lot (%9,39)

Diğer kurumların toplam alımı ise 23.683.363 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde satış tarafında öne çıkan kurumlar ise şöyle oldu:

A1 Capital: -33.786.591 lot (%55,45)

Ünlü Menkul: -11.650.829 lot (%19,12)

Yapı Kredi Yatırım: -6.549.623 lot (%10,75)

Marbaş Menkul: -4.219.371 lot (%6,92)

Global Menkul: -2.054.935 lot (%3,37)

