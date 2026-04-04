BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü 12.936,35 puanla, günlük yüzde 0,88’lik bir kayıpla tamamladı.

Hafta genelinde yüzde 1,64 değer kazanan endekste, işlem hacmi cuma günü itibarıyla 107,19 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Piyasanın en çok takip ettiği kurumlardan biri olan BofA ise haftayı -2,8 Milyar TL net hacimle (satıcılı) kapattı.

Kaynak: Forinvest

BOFA’NIN ALIM LİSTESİNDE "EREĞLİ" ZİRVEDE

Satış ağırlıklı bir hafta geçirmesine rağmen BofA'nın bazı sanayi ve gayrimenkul hisselerinde güçlü alımları dikkat çekti.

• EREGL: 287,2 milyon TL net alımla haftanın favorisi oldu.

• KUYAS & PEKGY: Kuyaş Yatırım ve Peker GYO listeye üst sıralardan girdi.

• GLRMK & SVGYO: Gülermak Ağır Sanayi ve Savur GYO da kurumun alım tarafında yer ayırdığı diğer kağıtlar oldu.

SATIŞ BASKISI DEVLERDE HİSSEDİLDİ

Kurumun satış tarafında ise Borsa İstanbul’un lokomotif hisseleri yer aldı. Toplamda 3,1 milyar TL'yi aşan satış pastasında aslan payını perakende, havacılık ve bankacılık sektörleri aldı.

• BIMAS: 339,8 milyon TL ile haftanın en çok satılan hissesi oldu.

• THYAO: Türk Hava Yolları’nda 323 milyon TL’lik çıkış yaşandı.

• AKBNK & MGROS: Akbank ve Migros’ta sırasıyla 283 milyon TL ve 268 milyon TL’lik net satış gerçekleşti.

• ASELS: Savunma devi Aselsan, 250,6 milyon TL satışla listenin beşinci sırasında yer aldı.

PİYASA ANALİZİ: 13 BİN PUAN SINIRI KRİTİK

Hafta içinde 13.078,32 puan ile yıllık zirvelerine yakın seyreden endeks, haftalık kapanışını 13 bin puan psikolojik sınırının hemen altında yaptı.

Analistler, BofA gibi büyük oyuncuların büyük ölçekli hisselerdeki (BIMAS, THYAO, AKBNK) satış baskısının devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki haftanın yönü açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 296 6.482.989.989,25 % -1.25 18:10 EREGL 29.2 5.877.773.363,68 % 3.55 18:10 AKBNK 68.75 5.337.041.901,20 % -0.72 18:10 TUPRS 255.25 5.022.780.252,75 % -0.29 18:10 ISCTR 13.15 4.746.810.909,96 % -0.23 18:10

