ForInvest verilerine göre söz konusu haftada hissede net satış ağırlıklı bir görünüm oluştu.

Toplamda ilk 5 alıcı kurumun alımı 14 milyon 481 bin lot, ilk 5 satıcı kurumun satışı ise 16 milyon 293 bin lot olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda haftalık net işlem -1 milyon 812 bin lot seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Hafta boyunca GENIL hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

İş Yatırım: 4.365.085 lot (%19,49)

QNB Yatırım: 4.101.873 lot (%18,31)

Bank of America: 2.937.017 lot (%13,11)

Yatırım Finansman: 1.856.140 lot (%8,29)

TEB Yatırım: 1.221.154 lot (%5,45)

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde hissede satış tarafında öne çıkan aracı kurumlar ise şöyle oldu:

Şeker Yatırım: -5.019.023 lot (%22,41)

Yapı Kredi Yatırım: -4.554.567 lot (%20,33)

Garanti Yatırım: -2.787.094 lot (%12,44)

Global Menkul: -2.309.194 lot (%10,31)

İnfo Yatırım: -1.623.890 lot (%7,25)

