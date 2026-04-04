BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,88 değer kaybıyla 12.936,35 puandan kapatırken, gün içi en düşük 12.622 seviyeleri görüldü.

Toplam işlem hacminin 107,19 milyar TL seviyesine ulaştığı bu kritik haftada, Tera Yatırım üzerinden yapılan işlemler öne çıktı.

Kaynak: Forinvest

ZİRVEDE ENERJİ VE SANAYİ VAR

30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında Tera Yatırım kanalıyla gerçekleşen işlemlerde kurumun net hacmi +1.036.572.512 TL (alıcı) olarak kaydedildi. Kurumun en çok ilgi gösterdiği hisseler ise şunlar oldu:

• TERA: Kendi hissesinde 299,6 milyon TL’lik net alımla listenin başında yer aldı.

• ALKLC: Altınkılıç Gıda tarafında 227,6 milyon TL’lik güçlü bir talep görüldü.

• KTLEV: Katılımevim’de 182,6 milyon TL’lik pozisyon alındı.

• PEKGY & DSTKF: Peker GYO ve Destek Finans Faktoring de kurumun en çok tercih ettiği ilk 5 hisse arasına girdi.

HAVACILIK VE BANKACILIK HİSSELERİNDE SATIŞ AĞIRLIĞI

Kurumun alım iştahına karşılık, özellikle büyük ölçekli ve endeks üzerinde ağırlığı olan hisselerde satış yönlü pozisyonlar dikkat çekti.

Tera Yatırım üzerinden yapılan satışlarda şu kağıtlar ön plana çıktı:

• PGSUS: 91,1 milyon TL satışla haftanın en çok elden çıkarılan hissesi oldu.

• CCOLA & THYAO: Coca-Cola İçecek ve Türk Hava Yolları’nda toplamda 100 milyon TL’yi aşan bir çıkış yaşandı.

• Bankacılık Sektörü: Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) hisselerinde toplam 48 milyon TL’nin üzerinde net satış gerçekleştirildi.

ENDEKS 13.000 SINIRINDA ZORLANIYOR

Yıllık bazda yüzde 35,84 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, son bir aylık süreçte yaşadığı yüzde 3,07’lik kayıpla yatırımcıyı temkinli olmaya itiyor.

Analistler, Tera Yatırım gibi kurumların özellikle sanayi ve yan kağıtlardaki alım desteğinin, endeksin 12.600 desteğinde tutunması için kritik olduğunu belirtiyor.

Ancak 13.078 puanlık haftalık yüksek seviyenin kalıcı olarak aşılamaması, satış baskısının bir süre daha devam edebileceği sinyalini veriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 296 6.482.989.989,25 % -1.25 18:10 EREGL 29.2 5.877.773.363,68 % 3.55 18:10 AKBNK 68.75 5.337.041.901,20 % -0.72 18:10 TUPRS 255.25 5.022.780.252,75 % -0.29 18:10 ISCTR 13.15 4.746.810.909,96 % -0.23 18:10

