BIST 100 endeksi, 30 Mart-3 Nisan haftasında yüzde 1,88 oranında değer kazandı.

Haftaya 12.709 puandan başlayan endeks, haftayı 12.936 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 12.622, en yüksek ise 13.078 puanı gördü.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE YÜKSELİŞ

• Bankacılık endeksi: %2,44

• Sanayi endeksi: %2,59

• Holding endeksi: %1,76

oranında değer kazandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100’de haftanın en çok yükselen hisseleri şöyle sıralandı:

• KTLEV (Katılım Evim): %16,36

• GENIL (Gen İlaç): %13,46

• TUREX (Tureks Turizm): %10,77

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Haftanın en çok düşen hisseleri ise:

• EFOR (Efor Yatırım): %20,39

• PSGYO (Pasifik GMYO): %12,32

• KONTR (Kontrolmatik): %10,07

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.