Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında toplam 14 lisans verirken, 1 şirkete ise şarj ağı işletmeci lisansı verdi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 üretim lisansı ve 1 toplayıcılık lisansı verildi. Aynı piyasada 3 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Şarj hizmetleri piyasasında ise 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Karar kapsamında, lisans alan şirketler arasında güneş (GES), rüzgar (RES) ve biyokütle enerji projeleri yer aldı.

Kaynak: AA
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeni adres İstanbul olabilir' Orta Doğu yanarken piyango Türkiye'ye vurdu'Yeni adres İstanbul olabilir' Orta Doğu yanarken piyango Türkiye'ye vurdu
Citi’den çarpıcı tahmin: Gümüş 110 dolara çıkabilirCiti’den çarpıcı tahmin: Gümüş 110 dolara çıkabilir

