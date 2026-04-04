Altın piyasası son iki haftanın en karmaşık dönemini yaşıyor. Bir yanda merkez bankası alımları ve Fed belirsizliği fiyatı desteklerken, öte yanda İran savaşından gelen karışık mesajlar sert dalgalanmalara neden oluyor.

5.500 DOLARDAN 4.700’E

Yılın başında 5.500 doların üzerinde rekor kıran altın, Mart’ın en sert aylık düşüşlerinden birini yaşadı. Metal 3 Nisan itibarıyla 4.700 dolar civarında seyrediyor.

Mart boyunca altın 5.100 doların üzerinden 23 Mart’ta 4.100 dolara geriledi. Dokuz seanslık bu düşüşün ardından 200 günlük üstel hareketli ortalama kritik destek görevi gördü ve satışlar tükendi.

TRUMP KONUŞTU, ALTIN DÜŞTÜ

Trump’ın 1 Nisan’daki konuşmasında İran’a yönelik operasyonların şiddetleneceğini açıklaması piyasalarda 4 günlük yükseliş serisini tek günde sildi. Altın 2 Nisan’da yüzde 2,7 geriledi.

3 Nisan’da ise faiz oranlarındaki artışla birlikte altın 4.600 seviyesine kadar indi, ardından toparlandı. Analistler piyasanın jeopolitik haberlere son derece duyarlı olduğunu vurguluyor.

BU HAFTA İKİ KRİTİK TETİKLEYİCİ

Fed’in Nisan toplantısında faiz indirimi ihtimali düşük görünüyor. Üstelik Powell’ın görev süresi bu ay sona eriyor; yerine kimin atanacağı henüz belirsiz. Faiz politikasında yumuşama beklentisi oluşursa altın güçlenebilir.

Hafta içinde FOMC tutanakları ve ABD’nin dördüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansıdığına dair sinyaller altın için belirleyici olacak.

GOLDMAN 5.400, JPMORGAN 6.300 DİYOR

Goldman Sachs 31 Mart’ta merkez bankası alımları ve beklenen iki faiz indirimine dayanarak 5.400 dolarlık yıl sonu hedefini teyit etti. JPMorgan ise 6.300 dolarlık hedefiyle Wall Street’in en iyimser bankası konumunda. Mevcut fiyat seviyesinden her iki tahmin de yüzde 15 ile 35 arasında yükseliş anlamına geliyor.

Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.