TÜİK’in Mart ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 30,87, gıda enflasyonu ise yüzde 32,36 olarak gerçekleşti. DİSK-AR, bu verilerin düşük gelir gruplarının alım gücünde belirgin bir düşüşe işaret ettiğini ifade etti.

GIDA FİYATLARI ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Bültende, gıda fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiği vurgulandı.

2005 yılına göre genel fiyatların 33,6 kat, gıda fiyatlarının ise 50,6 kat arttığı belirtilirken, kira, konut ve ulaştırma harcamalarındaki yükselişin de bütçeleri zorladığı ifade edildi.

Raporda, düşük gelir gruplarının artan maliyetler karşısında gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR

Bültende, enflasyonun toplumun farklı kesimlerini farklı düzeylerde etkilediği vurgulandı.

En düşük gelir grubunun toplam gelirden aldığı payın yüzde 6,3 olduğu, bu grubun harcamalarında gıdanın payının yüzde 30,4 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

En yüksek gelir grubunun ise toplam gelirin yüzde 48,1’ini aldığı ve gıdaya ayırdığı payın yüzde 12,8 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Ekonomim