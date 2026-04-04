30 Mart – 3 Nisan haftası ForInvest'te yer alana verilere göre HSBC’nin toplam net alım hacmi 1 milyar 288 milyon 650 bin TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

HSBC’nin haftalık bazda en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

TUPRS: 1 milyar 122 milyon TL (%35,19)

SASA: 568 milyon 712 bin TL (%17,84)

EREGL: 337 milyon 246 bin TL (%10,58)

AKBNK: 186 milyon 787 bin TL (%5,86)

KRDMD: 155 milyon 225 bin TL (%4,87)

Diğer hisselerde ise toplam 818 milyon 249 bin TL net alım gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Aynı dönemde HSBC’nin satış tarafında yoğunlaştığı hisseler de dikkat çekti:

ASELS: -312 milyon 459 bin TL (%16,45)

BIMAS: -289 milyon 524 bin TL (%15,24)

EKGYO: -204 milyon 741 bin TL (%10,78)

ZPLIB: -203 milyon 36 bin TL (%10,69)

TRALT: -148 milyon 660 bin TL (%7,83)

Diğer hisselerde ise toplam 741 milyon 288 bin TL net satış gerçekleşti.

