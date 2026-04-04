ForInvest'te yer alana verilere söz konusu dönemde kurumun net işlem hacmi -3 milyar 825 milyon 372 bin TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım’ın haftalık bazda en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

KCHOL: 395 milyon 603 bin TL (%8,83)

ISCTR: 363 milyon 554 bin TL (%8,12)

VAKBN: 195 milyon 109 bin TL (%4,36)

GMSTR: 145 milyon 512 bin TL (%3,25)

RALYH: 114 milyon 861 bin TL (%2,56)

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aynı dönemde İş Yatırım’ın satış tarafında öne çıkan hisseler ise şu şekilde oldu:

KTLEV: -609 milyon 917 bin TL (%7,35)

AYGAZ: -510 milyon 829 bin TL (%6,15)

TERA: -313 milyon 663 bin TL (%3,78)

ULKER: -277 milyon 831 bin TL (%3,35)

ASELS: -252 milyon 973 bin TL (%3,05)

