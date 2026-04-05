Altın, Mart 2026’yı tarihin en sert aylık düşüşlerinden biriyle geride bıraktı. Ocak ayında ons başına 5.600 doların üzerinde rekor kıran sarı metal, bir ayda yüzde 10’dan fazla değer yitirerek 4.600 dolar bandına geriledi. Bu düşüş, Haziran 2013’ten bu yana görülen en büyük aylık gerileme olarak kayıtlara geçti. Piyasalar “Ralli bitti mi?” sorusunu tartışırken Goldman Sachs tam tersi bir mesaj verdi.

GOLDMAN'IN MESAJI NET: SATIŞ YAPISAL HİKAYEYİ DEĞİŞTİRMİYOR

Goldman Sachs, Ocak ayında belirlediği 5.400 dolarlık yıl sonu hedefini Mart düşüşüne rağmen aynen korudu. Bankanın analistleri Daan Struyven ve Lina Thomas, uzun vadeli makro risklere karşı pozisyon alan özel yatırımcıların satış yapmadığını ve bu durumun fiyat tabanını yukarıda tuttuğunu vurguluyor.

Goldman’ın yükseliş beklentisinin arkasında iki ana sütun var: Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve Fed’in yıl içinde faiz indirimine gitmesi beklentisi. Banka ayrıca jeopolitik gerilimlerin derinleşmesi durumunda altına olan talebin daha da hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

MART SATIŞINI TETİKLEYEN ÜÇ FAKTÖR

Düşüşün arkasında üç temel neden öne çıkıyor: 2025 ve 2026 başında büyük kazanç elde eden yatırımcıların kâr realizasyonu, Orta Doğu çatışmasının kontrol altında kaldığı algısıyla azalan güvenli liman talebi ve güçlenen dolar ile yükselen reel faizlerin yarattığı baskı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının fırlaması enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Bu da ABD Hazine tahvil faizlerini artırarak doları güçlendirdi. Getirisi olmayan bir varlık olan altın için bu tablo doğrudan aşağı yönlü baskı anlamına geldi. Körfez ülkelerinin gelir açıklarını kapatmak için altın rezervlerini nakde çevirmesi de satış baskısını artırdı.

KISA VADEDE RİSK, ORTA VADEDE FIRSAT

Goldman tek sesli bir tablo çizmiyor. Banka analistleri, enerji arz şokunun derinleşmesi halinde altının kısa vadede ons başına 3.800 dolara kadar gerileyebileceği riskini de masaya koyuyor. Öte yandan İran savaşının tırmanması durumunda Batı varlıklarından çekilişin hızlanabileceğini ve bunun altın için güçlü bir yukarı katalist oluşturabileceğini de belirtiyor.

PİYASALAR PAZARTESİ AÇILIŞINI BEKLİYOR

3 Nisan’da Good Friday tatili nedeniyle piyasalar kapalıydı. Aynı gün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi 65 bin olarak geldi. Bu rakam Fed’i faiz indiriminden alıkoymaya yetecek kadar güçlü ama resesyon korkularını da tamamen dağıtmıyor. Analistlere göre asıl hareket Pazartesi açılışında belirginleşecek.

Özetle tablo şu: Altın son bir ayda sert yara aldı ama Goldman gibi büyük oyuncular yapısal hikayenin bozulmadığı görüşünde. Merkez bankası alımları devam ediyor, jeopolitik belirsizlik sürüyor ve Fed’in yıl içinde faiz indirebileceği beklentisi canlılığını koruyor. Piyasaların bu hafta nasıl konumlanacağı ise Pazartesi sabahı netleşecek.