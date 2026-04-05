Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki fiyatlamalarla birlikte yatırımcılar, "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte 5 Nisan 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…

5 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.703 TL alış – 6.704 TL satış

Çeyrek altın: 11.216 TL alış – 11.555 TL satış

Yarım altın: 22.433 TL alış – 23.007 TL satış

Cumhuriyet altını: 44.526 TL alış – 45.809 TL satış

Ata altın: 44.935 TL alış – 46.076 TL satış

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.676 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor. Küresel tarafta faiz beklentileri ve jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.