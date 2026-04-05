Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yeniden yükseliş sinyali veren gram altın haftanın son gününde 6.700 TL seviyesini koruyor. Küresel piyasalarda ons altındaki dengelenme ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki fiyatlara yansırken, yatırımcılar "Gram altın kaç TL?" "Cumhuriyet altını ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları...
5 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Gram altın: 6.703 TL alış – 6.704 TL satış
Çeyrek altın: 11.216 TL alış – 11.555 TL satış
Yarım altın: 22.433 TL alış – 23.007 TL satış
Cumhuriyet altını: 44.526 TL alış – 45.809 TL satış
Ata altın: 44.935 TL alış – 46.076 TL satış
Uluslararası piyasalarda ons altın 4.676 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor. Küresel tarafta faiz beklentileri ve jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.