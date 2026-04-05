Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarını kapsayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 4 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Borsa İstanbul'da işlem gören 22 şirkete "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verildi. Kararın, ihracatçı firmaların küresel pazarlarda rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

22 ŞİRKETE STATÜ

Dış Ticaret Sermaye Şirketi unvanı kazanan şirketler ve Borsa İstanbul’daki kodları şu şekilde;

Akçansa Çimento (AKCNS)

Anadolu Isuzu (ASUZU)

Arçelik (ARCLK)

Aselsan (ASELS)

Balsu Gıda (BALSU)

Borusan Birleşik Boru (BRSAN)

Brisa Lastik (BRISA)

Çimsa Çimento (CIMSA)

Ereğli Demir Çelik (EREGL)

Ford Otosan (FROTO)

İskenderun Demir Çelik (ISDMR)

İzmir Demir Çelik (IZDMC)

Jantsa Jant (JANTS)

Kocaer Çelik (KCAER)

Otokar (OTKAR)

Pergamon Status Dış Ticaret (PSDTC)

Petkim (PETKM)

Sarkuysan (SARKY)

Sasa Dış Ticaret (borsa kodu bulunmuyor)

Tofaş (TOASA)

Türk Traktör (TTRAK)

Tüpraş (TUPRS)

"DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ" STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?

1995 yılından bu yana İhracat Rejimi kapsamında uygulanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü, firmaların dış ticaret işlemlerini daha hızlı ve esnek yürütmesine imkan tanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce yürürlükte olan 2025 tarihli kararlar kaldırılırken, güncel şirket listesi yeniden oluşturuldu. Ayrıca uygulamaya ilişkin yetkilerin tamamı Ticaret Bakanı'na devredildi. Tebliğ, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.