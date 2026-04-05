Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ile doğum izni süresinin artırılmasını da içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

Genel Kurul, 7 Nisan Salı günü yapılacak birleşimde teklifin görüşmelerine başlayacak. Siyasi parti gruplarının ortak hareket ettiği düzenlemenin, halen izinde bulunan kadınların da doğum izni artışından yararlanabilmesi için bu hafta içinde yasalaştırılması planlanıyor.

MADDE MADDE TEKLİFTE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

-Kadınlara verilen doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni bitmiş olsa dahi, doğumdan itibaren 24 haftalık süre henüz dolmamışsa talep edilmesi halinde 8 hafta ek izin verilebilecek.

-Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra talep etmeleri halinde 10 gün izin tanınacak.

-İşçilere, eşlerinin doğum yapması durumunda verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.

-Geliri yetersiz olduğu değerlendirilen kadın ve çocuklara, geçici maddi yardım kararı bulunmasa dahi ilgili oranlara göre kesintisiz net harçlık ödenecek.

-Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

-Oyun platformları, yaş derecelendirmesi yapılmamış oyunları sunamayacak.

-Çocukların kurum bakımına alınmadan aileleri veya yakınları yanında desteklenmesi için koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütülecek, ihtiyaç halinde sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.