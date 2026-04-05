Ekim 2025’te 126.000 doların üzerini gören Bitcoin, 2026’nın ilk çeyreğini ağır bir düzeltmeyle kapattı. Tüm zamanların zirvesi olan 126.073 dolar, 6 Ekim 2025’te kaydedildi. O günden bu yana BTC yüzde 46 değer yitirerek 67.000 dolar bandına geriledi. Piyasalar artık tek bir soruyu tartışıyor: Bu düzeltme mi, yoksa daha uzun soluklu bir düşüşün başlangıcı mı?

NEREDEN NEREYE

Bitcoin 2025’i 91.000 dolar civarında tamamlamıştı. 2026’ya giren BTC önce 64.700 dolar desteğine kadar geriledi, ardından bu seviyenin üzerinde tutunarak toparlanmaya çalıştı. Ocak ve Şubat ayları tarihsel olarak Bitcoin için güçlü aylar olmasına rağmen bu yıl her ikisi de negatif kapandı. Ocak yüzde 10,1 düşüşle, Şubat ise yüzde 14,8 kayıpla tamamlandı. Her iki ay da tarihsel ortalamalarının çok altında kaldı.

KRİTİK SEVİYE: 67.000 DOLAR

Teknik analistlerin gözü şu an tek noktada: 67.000 dolar. Bu bölge 2026 boyunca güçlü destek olarak çalıştı, her kırılış hızla geri alındı. Ancak bu seviyenin altında üç günlük kapanış gelirse sonraki destek 61.500 dolar, ardından psikolojik ve teknik taban olan 60.000 dolar devreye girecek.

TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Tablo karışık ama baskı ağır basıyor. RSI 45-50 bandında nötr bölgede seyrediyor. 50 günlük hareketli ortalama aşağı dönmüş durumda, 200 günlük de Mart sonundan bu yana düşüş eğiliminde. Kısa ve orta vadeli görünüm bearish sinyaller veriyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise “aşırı korku” bölgesinde, 9 seviyesinde.

BALİNALAR SATTI, ETF’LER ZAYIFLADI

Fiyat baskısının ardında sadece makro değil, piyasa içi dinamikler de var. Büyük cüzdan sahipleri Mart boyunca borsalara coin transfer etmeye devam etti. Bu hareket, büyük oyuncuların dağıtım yaptığına işaret ediyor. ETF girişlerindeki zayıflama da Nisan için talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

YÜKSELİŞ İÇİN NE GEREKİYOR?

Yükseliş senaryosunun devreye girebilmesi için BTC’nin 75.900 dolar olan Mart yerel zirvesini geri alması ve bu seviyenin üzerinde tutunması gerekiyor. Bu gerçekleşirse mevcut bearish yapı zayıflar ve tablo değişebilir. Nisan sonu için 71.500 ile 74.000 dolar aralığı hedef gösterilirken bunun için 69.000 dolar direncinin kararlı bir şekilde aşılması şart görülüyor.

TARİHSEL AVANTAJ VAR AMA YETERLİ Mİ?

Nisan, Bitcoin için tarihsel olarak en güçlü aylardan biri. Ortalama aylık getirisi yüzde 33,4, medyan getirisi ise yüzde 7,57. Ancak Ocak ve Şubat’ın tarihsel eğilimleri kırması, mevsimsellik kalıplarına güvenmenin riskli olduğunu gösteriyor.

Özetle Bitcoin, tarihin en uzun boğa koşusunun ardından ciddi bir sınav veriyor. 67.000 dolar desteği tutarsa toparlanma senaryosu masada kalıyor. Kırılırsa piyasanın 60.000 dolar testine hazır olması gerekiyor. Pazartesi açılışı ve önümüzdeki hafta açıklanacak ABD verileri yönü belirleyecek.