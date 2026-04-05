2025 yılı değerli metaller için tarihe geçti. Altın yüzde 60 yükselirken gümüş onu da geride bırakarak yüzde 150’nin üzerinde değer kazandı. 2026’ya girerken iki metal arasındaki bu rekabet devam ediyor ama bu kez tablo çok daha karmaşık.

GÜMÜŞÜN OCAK ZİRVESİ VE SONRASI

Gümüş 29 Ocak 2026’da ons başına 120 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ocak ayında tek başına yüzde 65 değer kazandı. Altın aynı dönemde 5.600 doların üzerine çıktı. Ancak o zirveden bu yana her iki metal de sert düzeltme yaşadı. Şu an altın 4.677, gümüş ise 70 dolar bandında seyrediyor.

CITI NE DİYOR?

Citi, gümüş görünümünü yukarı yönlü revize ederek 2026’nın ikinci yarısında 110 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bankanın gerekçesi net: Elektrikli araç sektöründen gelen talep tüm önceki tahminleri aşıyor ve bu durum fiziksel gümüşte ciddi bir arz açığına zemin hazırlıyor.

Citi analistleri gümüşün davranışını “altının karesi” ya da “steroidli altın” olarak nitelendirdi. Bankanın yüksek hedeflerinin ardındaki üç temel argüman şunlar: Çin’den gelen güçlü fiziksel talep, arz kısıtları ve altın-gümüş oranının tarihsel ortalamalara geri dönme baskısı.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN TEMEL FARKI

Altın ve gümüş aynı kategoride değerlendiriliyor olsa da yapıları birbirinden önemli ölçüde ayrışıyor. Altın talebinin yalnızca yüzde 5’i endüstriyel kaynaklı. Gümüşte bu oran yüzde 60’ın üzerinde. Solar panel, elektrikli araç ve yapay zeka veri merkezleri gümüşe olan talebi yapısal olarak yukarı itiyor.

Altının en büyük kozu ise merkez bankalarının güveni. Merkez bankalarının altın satın almaya devam edeceği beklentisi fiyatı destekleyen en güçlü yapısal unsur olarak öne çıkıyor. Gümüşte ise bu tür kurumsal alıcı tabanı henüz oluşmadı.

ARZ AÇIĞI BEŞ YILDIR SÜRÜYOR

Gümüş piyasası 2021’den bu yana yapısal arz açığı veriyor. 2021-2025 yılları arasında birikimli arz açığının 800 milyon onsa yaklaştığı tahmin ediliyor. Elektrik ve elektronik sektöründen gelen talep 2016’dan bu yana yüzde 51 arttı. Madenler ise yıllık yalnızca yüzde 1-2 büyüyebiliyor.

JPMORGAN’IN BEKLENTİSİ

JPMorgan 2026 için gümüş fiyatlarının ortalama 81 dolar seviyesinde seyredeceğini öngörüyor. Bu, 2025 ortalamasının iki katından fazlasına karşılık geliyor. Goldman Sachs ise gümüşü yeşil dönüşümün birincil stratejik metali olarak tanımlıyor.

HANGİSİ DAHA ÇOK KAZANDIRIR?

Altın ve gümüşün aynı anda yükseldiği bu nadir dönemde gümüş yüzde getiri bazında altını geçme potansiyeli taşıyor. Ancak bu altının hikayesini zayıflatmıyor, aksine tüm metaller kompleksinin gerçek makro talep üzerinde yükseldiğini teyit ediyor.

Riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. Eski JPMorgan baş stratejisti Marko Kolanovic gümüşteki hareketi klasik spekülatif aşırılık olarak tanımlayarak yüzde 50 düşüş uyarısında bulunurken Citi’nin analistleri yapısal talebin rallinin devamını desteklediğini savunuyor. İki görüş arasındaki gerilim 2026 boyunca piyasaların en tartışmalı konularından biri olmaya devam edecek.

