Merkez Bankası açıklamasında, söz konusu toplantılarda yalnızca kamuya açık para politikası metinleri ile yayımlanmış makroekonomik veriler çerçevesinde teknik bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir bilgi ya da politika değerlendirmesinin paylaşılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

"KAMUOYUNA AÇIK OLMAYAN HERHANGİ BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI"

TCMB'den yapılan duyurunun detayları şu şekilde;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Londra’da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, “daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla; genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, hâlihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır.

Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir.

TCMB’nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."