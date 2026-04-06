Şirket, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan vergi avantajı sayesinde stopaj kesintisi olmaksızın brüt tutarı net olarak yatırımcılarına yansıtacak.

GYO statüsündeki şirketlerde temettü üzerinden stopaj kesintisi yapılmadığı için ilan edilen 10,55 TL'lik tutarın tamamı yatırımcıların eline net olarak geçecek.

Temettü ödemesi yapılacağı gün (yarın), YGGYO hisse senedinin açılış fiyatı, bir önceki günün kapanış fiyatından hisse başına verilen brüt temettü miktarı olan 10,55 TL düşülerek belirlenecek.

HESAPLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Nakit bakiye, takas kuralları gereği (T+2) 9 Nisan Perşembe günü yatırımcılar tarafından nakit olarak çekilebilecek veya başka bir alımda kullanılabilecek.

Yarınki ödeme, portföyünde YGGYO hissesi bulunduran ve bu hakka sahip olan tüm yatırımcıları kapsıyor. Temettü verimliliği açısından sektör ortalamasının üzerinde seyreden bu ödeme, piyasada yakından takip ediliyor.

