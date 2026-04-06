Sermaye piyasalarında yakından takip edilen halka arz takviminde güncel durum netleşti. Aralarında Flo Mağazacılık, Quick Sigorta ve Saat ve Saat gibi öne çıkan şirketlerin de bulunduğu 15 firma, halka arz süreçlerini kendi talepleri doğrultusunda beklemeye aldı.

HALKA ARZ BAŞVURUSUNU BEKLEMEYE ALAN ŞİRKETLER

İşte güncel liste;

1-Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ – 23.10.2023

2-Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ – 14.12.2023

3-Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ – 09.02.2024

4-Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ – 26.04.2024

5-Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ – 30.04.2024

6-Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ – 03.07.2024

7-Eston Yapı AŞ – 22.07.2024

8-Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ – 24.07.2024

9-Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ – 02.08.2024

10-Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ – 03.09.2024

11-Kardemir Çelik Sanayi AŞ – 19.09.2024

12-Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ – 23.09.2024

13-Quick Sigorta AŞ – 25.09.2024

14-Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ – 30.09.2024

15-Beta Enerji ve Teknoloji AŞ – 02.10.2024

SÜREÇ NEDEN BEKLEMEYE ALINIYOR?

Şirketlerin halka arz süreçlerini beklemeye alma kararında birden fazla etken rol oynuyor. Borsa İstanbul'daki genel seyir ve faiz oranlarındaki değişimler, şirketlerin hedefledikleri değerlemeye ulaşmasına etki edebiliyor. Bu nedenle bazı şirketler, daha uygun piyasa koşullarını beklemeyi tercih ediyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Bunun yanı sıra, şirketlerin finansal tablolarını daha güçlü bir dönemde sunma isteği de önemli bir gerekçe olarak öne çıkıyor. Bazı şirketler ise yatırım planlarını revize etme ya da ortaklık yapılarında değişikliğe gitme sürecinde oldukları için halka arz takvimini erteleyebiliyor.

Öte yandan, sürecin yeniden başlatılabilmesi için şirketlerin SPK'ya güncel mali tablolarla birlikte yeniden başvuruda bulunması veya izahnamelerini güncellemesi gerekiyor.