Piyasadaki yükselişin lokomotifi, yüzde 1,84 artış gösteren bankacılık endeksi oldu.

Toplam işlem hacminin 68,4 milyar liraya ulaştığı bu hareketli seansta, özellikle yabancı payı yüksek aracı kurumların alım tarafındaki agresif tavrı dikkat çekti.

Bank of America (BOFA), 1,67 milyar TL'yi aşan net hacmiyle piyasanın açık ara en büyük alıcısı konumunda.

BOFA’ya 700 milyon TL'lik hacmiyle Tera Yatırım yükselişe eşlik ediyor.

SATIŞ TARAFINDA YOĞUNLAŞANLAR

Piyasada kar realizasyonu yapan veya pozisyon küçülten tarafta ise yerli sermayeli kurumlar öne çıktı.

o İş Yatırım: -1,15 milyar TL net hacimle satış listesinin başında yer alıyor.

o TEB ve Garanti: Sırasıyla 481 milyon TL ve 435 milyon TL'lik satışla İş Yatırım'ı takip eden kurumlar oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat KTLEV 81.15 10.998.785.246,70 % 1.44 18:10 THYAO 297.25 10.906.447.554,75 % 0.42 18:10 ISCTR 13.32 7.809.278.800,09 % 1.29 18:10 TUPRS 256.5 7.337.665.501,25 % 0.49 18:10 ASELS 337 7.148.226.216,50 % 1.97 18:10 Tüm Hisseler

